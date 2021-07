Tokyo: Covid; positiva tiratrice Hill,era favorita oro Skeet

TOKYO, 21 LUG - La tiratrice britannica Amber Hill, numero uno del ranking mondiale dello skeet (una delle specialità olimpiche del tiro a volo) e una delle grandi favorite per l'oro di Tokyo 2020 assieme alle azzurre Diana Bacosi (olimpionica in carica) e Chiara Cainero, è risultata positiva al Covid e non potrà partecipare ai Giochi. Lo ha reso noto la federazione britannica del tiro, precisando che il test alla quale l'atleta è stata sottoposta è quello effettuato ieri, alla vigilia della partenza per il Giappone. "Non ci sono parole per descrivere cosa sto provando - le parole della Hill riportate sui social della federazione -. Dopo cinque anni di sacrifici e allenamenti, sono devastata dal fatto di dovervi dare la notizia che ieri notte mi hanno detto che sono risultata positiva al Covid. Questo vuol dire che non faccio più parte di 'Team Gb' per Tokyo. Mi riprenderò da tutto questo, ma ora ho bisogno di prendermi del tempo per riflettere". (ANSA).