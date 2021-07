Tokyo: per la Pellegrini controllo antidoping dopo lo sbarco

TOKYO, 21 LUG - Arrivo movimentato a Tokyo 2020 per Federica Pellegrini, che poco dopo essere sbarcata in aeroporto è stata sottoposta ad un controllo antidoping a sorpresa, come riferito da lei stessa sul suo account Instagram. "E che non lo vuoi fare un bell'antidoping appena arrivata?" scrive la nuotatrice, postando per i suoi follower la foto del suo braccio con piccolo cerotto di forma circolare che protegge il punto in cui è stato effettuato il prelievo a sorpresa. (ANSA).