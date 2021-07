Tokyo: isolamento finito, LaVine con squadra Usa basket

TOKYO, 21 LUG - Al termine di un periodo di isolamento per rispettare i protocolli anti-covid, domani il giocatore dei Chicago Bulls Zach LaVine raggiungerà la nazionale Usa di basket maschile, grande favorita per la medaglia d'oro ai Giochi olimpici di Tokyo. Solo alla vigilia della gara d'esordio, in programma domenica prossima, 25 luglio, contro la Francia, il coach Greg Popovich deciderà se utilizzarlo. Nelle prossime ore si uniranno al Team Usa anche tre protagonisti della finale Nba, conclusasi con il successo la notte scorsa dei Milwaukee Bucks per 4-2 sui Phoenix Suns: Devin Booker, Jrue Holiday e Khris Middleton. (ANSA).