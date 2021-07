Udinese: acquistato portiere Silvestri dal Verona

UDINE, 20 LUG - Marco Silvestri, 30 anni, è il nuovo portiere dell'Udinese. Sostituirà Juan Musso appena passato all'Atalanta. L'estremo difensore - spiega la società friulana in una nota - ha firmato un contratto triennale e si è già messo a disposizione del tecnico, Luca Gotti, nel ritiro austriaco. Il giocatore è stato acquistato dal Verona a titolo definitivo. "Nelle ultime due stagioni di Serie A, Silvestri, per costanza di rendimento, è stato uno dei migliori portieri - ricorda l'Udinese - arrivando a conquistarsi anche la chiamata in Nazionale, nell'ottobre 2020". In totale, col Verona, ha giocato 115 partite mantenendo la porta inviolata in nove occasioni nella Serie A 19/20 e in sette nella scorsa stagione. (ANSA).