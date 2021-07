Tokyo: Bolt, ingiusto che le superscarpe aiutino per record

TOKYO, 21 LUG - E' il grande assente dell'atletica, per ragioni di limiti d'età, dell'Olimpiade di Tokyo, che seguirà dalla tv di casa sua a Kingston, ma Usain Bolt non rinuncia a dire la sua. E lo fa a proposito di un fattore che, a suo dire, sta cambiando troppo rapidamente, e in modo non del tutto chiaro, lo sport in cui lui ha vinto otto ori ai Giochi: le superscarpe. "Quando hanno cominciato a parlarmi di questa roba non pensavo che l'avrebbero fatto sul serio - dice Bolt - e ora hanno aggiustato perfino i chiodi per dare vantaggio agli atleti permettendo loro di correre più veloci". "E' strano e ingiusto per molti atleti - aggiunge la 'leggenda' giamaicana - perché so che in passato molte aziende hanno provato a introdurre novità e chi governa l'atletica lo ha sempre impedito. Sapere che invece oggi stanno modificando perfino i chiodi è ridicolo". Bolt si riferisce alle 'superscarpe' con piastra di carbonio più larga della pianta del piede che rende più ampia la superficie di contatto, e ovviamente chiodate nel caso degli sprinter, consentendo una maggior stabilità nei primi appoggi e garantendo così un enorme guadagno in accelerazione, quindi nei primi 30-40 metri. (ANSA).