Tokyo: -3; pallavolo; Italia-Russia 3-1 in amichevole

ROMA, 20 LUG - A quattro giorni dall'esordio nel torneo olimpico di pallavolo gli azzurri di Chicco Blengini hanno messo alla prova il loro stato di forma affrontando in amchevole la Russia (a Tokyo ROC) in un match che ha fornito al CT importanti indicazioni sulla strada che porterà al match d'apertura contro il Canada (24 luglio ore 9 locali, le 2 di notte in Italia). Il risultato finale ha visto l'Italia imporsi per 3-1 (24-26, 25-19, 25-23, 25-19). Formazione di partenza composta da Giannelli in palleggio, Zaytsev sulla sua diagonale, Juantorena e Michieletto schiacciatori, Piano e Galassi centrali con Colaci libero. "Stiamo lavorando con oculatezza per gestire la situazione sia dal punto di vista fisico sia da quello tecnico - ha commentato Blengini - I ragazzi stanno progressivamente smaltendo il fuso orario e stiamo facendo molta attenzione ai dettagli dell'ambientamento. Mi aspetto un torneo difficile, con la consapevolezza dei nostri limiti, ma anche delle nostre qualità. Mi aspetto anche di vedere una squadra pronta a vivere le difficoltà con serenità rispettando con umiltà ogni avversario". (ANSA).