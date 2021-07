Calcio: Brahim Diaz, felice al Milan e darò il massimo

ROMA, 20 LUG - "Sono molto felice di essere nuovamente qui, in questo grande club. Sono contentissimo per tutto quello che abbiamo fatto lo scorso anno ma ora inizia una nuova stagione in cui daremo il massimo: questi colori meritano che io dia il 100% ed è quello che farò": è la promessa di Brahim Diaz, intervistato da Milan Tv, dopo l'ufficialità del suo ritorno in rossonero per due stagioni in prestito dal Real Madrid. Lo spagnolo aveva raggiunto il ritiro dei blancos dove ha avuto l'opportunità di parlare del suo futuro e del Milan anche con Carlo Angelotti, ora guida del Real. "Ha il cuore rossonero - racconta - e ama molto questo club. Mi ha detto di dare il massimo per questa squadra e per una società così grande. Era molto contento per il mio ritorno qui. Ho passato giornate molto belle con lui, abbiamo parlato molto del Milan e della grandezza di questo club". Brahim Diaz vestirà la maglia numero 10 lasciata libera da Calhanoglu: "E' un numero unico nella storia del Milan. So che è pesante e richiede grandi responsabilità per il valore che ha per il Milan e per i suoi colori. Darò il massimo per i tifosi e sarò all'altezza di questo grande club. Prenderò la numero 10 perchè mi piace tantissimo e ha una grande importanza nel Milan. Questo mi dà motivazioni e sensazioni uniche. Mostrerò il mio talento e suderò fino all'ultima goccia di sangue per fare una grande stagione". (ANSA).