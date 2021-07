Tokyo: positiva cilena del taekwondo, è fuori dai Giochi

TOKYO, 20 LUG - Fernanda Aguirre, specialista cilena del taekwondo, è fuori dall'Olimpiade di Tokyo. E' infatti risultati positiva al test effettuato all'arrivo in aeroporto e poi anche a un secondo esame di conferma effettuato sempre nella struttura aeroportuale. Per questo le è stato impedito di recarsi al villaggio olimpico ed è stata messa in quarantena per "un minimo di dieci giorni". Il comitato olimpico cileno ha fatto sapere che l'atleta è asintomatica. Ma la Aguirre è comunque fuori dai Giochi perché la sua competizione, quella dei 57 kg, è in programma già domenica prossima. In isolamento, anche se negativo al tampone salivare, anche il tecnico Joé Zaopata che la accompagnava. (ANSA).