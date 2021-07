Moto: Pedrosa torna nel GP della Stiria

ROMA, 20 LUG - Dani Pedrosa tornerà in sella nel gran premio della Stiria della MotoGP, in programma l'8 agosto. Il pilota spagnolo 35enne, tre volte campione del mondo tra 125 e 250, correrà con la KTM, per la quale ricopre il ruolo di collaudatore. Pedrosa, 31 vittorie nella classe regina, aveva lasciato le competizioni a fine 2018 dopo 13 stagioni ai massimi livelli. "Guiderà una versione di sviluppo adattata della KTM RC16 per acquisire dati preziosi in condizioni di Gran Premio", ha chiarito il team. La KTM RC16 è utilizzata dal team ufficiale e dal team satellite Tech3 nel 2021. "La mia ultima gara è stata molto tempo fa e ovviamente la mentalità di un Gran Premio è molto diversa da quella di un test. Il mio obiettivo è testare in gara cià che abbiamo sviluppato sulla moto", ha spiegato Pedrosa. (ANSA).