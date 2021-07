Tokyo: -3; nel motto olimpico inserita la parola 'insieme'

ROMA, 20 LUG - "Più veloce, più in alto, più forte - Insieme". Il motto olimpico è ufficialmente cambiato, con l'inserimento dell'ultima parola dopo il trattino, per mettere il focus sull'idea di solidarietà e sul potere di unire che ha lo sport, come ha chiarito il presidente del Cio, Thomas Bach dopo il voto unanime con cui la Sessione del Comitato olimpico internazionale in corso a Tokyo ha varato la modifica già approvata ad aprile dall'Esecutivo. "La solidarietà alimenta la nostra missione di rendere il mondo un posto migliore attraverso lo sport - ha sottolineato Bach dopo la Sessione riunita a pochi giorni dall'inizio di Tokyo 2020 -. Noi possiamo solo andare più veloci, solo puntare più in alto, solo diventare più forti restando uniti, nella solidarietà". Il motto originale, ricorda il Cio, fu adottato con l'avvio del movimento olimpico nel 1894, su impulso del fondatore Pierre de Coubertin, che voleva uno slogan in grado di esprimere l'eccellenza nello sport. (ANSA).