Bach cita de Coubertin, Tokyo 2020 è un atto di fede nel futuro

ROMA, 20 LUG - "Con i Giochi olimpici di Tokyo, stiamo compiendo un atto di fede nel futuro". Lo ha detto il presidente del Cio, Thomas Bach, a tre giorni dall'inaugurazione delle Olimpiadi rinviate di un anno e condizionate dal Covid, ispirandosi a una frase di Pierre de Coubertin, che definì i Giochi "un pellegrinaggio nel passato e un atto di fede nel futuro". Aprendo la 138ma Sessione del Comitato internazionale olimpico, Bach ha sostenuto che "proprio come Tokyo 1964 marcò una nuova era per un Giappone dinamico e in pace, così Tokyo 2020 darà all'umanità fede nel futuro". (ANSA).