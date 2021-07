Tokyo:ginnasta americana positiva è una riserva ed è vaccinata

(v. 'Tokyo: -4; positiva ginnasta statunitense' delle 11:51) (ANSA-AFP) - TOKYO, 20 LUG - La ginnasta americana risultata positiva al Covid-19 al campo di allenamento è Kara Eaker, 18 anni, secondo quanto ha detto il padre parlando con la CNN. Un altro membro della squadra è stato messo in isolamento. Secondo l'uomo la figlia, una riserva, era asintomatica ed aveva completato il ciclo vaccinale. "L'atleta è stata messa in isolamento e non mostra sintomi" ha confermato Kimiya Kosaku, funzionario della municipalità di Inzai. "E' arrivata in Giappone il 15 luglio. Un altro membro della squadra è stato identificato come un caso di contatto. Anche lui rimane in isolamento nella sua stanza", ha aggiunto. (ANSA-AFP).