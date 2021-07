Auto: Cubeda su Osella firma la 60/a Alghero-Scala Piccada

ROMA, 18 LUG - Domenico Cubeda su Osella FA 30 Zytek ha vinto la 60^ Alghero - Scala Piccada firmando il miglior tempo in entrambe le gare che si sono disputate sui 5,100 Km del panoramico e suggestivo tracciato, sul quale l'Automobile Club Sassari presieduto da Giulio Pes di San Vittorio, ha organizzato con passione e professionalità il sesto round di Campionato Italiano Velocità Montagna con validità per il TIVM centro. Il catanese vincitore sulla prototipo monoposto che, insieme al team Paco 74 Corse, ha messo perfettamente a punto durante le prove del sabato, ha ottenuto il miglior crono in 2'20"95 nella prima salita e 2'21"05 in gara 2. Seconda posizione con un gap di 3"51, per un sempre più incisivo Luigi Fazzino, il 21enne siracusano in arrivo dal karting ha firmato il suo primo podio tricolore e lo ha fatto con l'Osella PA 2000 spinta da motore turbo, vincendo anche il gruppo E2SC delle biposto, con cui il portacolori della Piloti per Passione ha attaccato consapevole del buon potenziale del motore sovralimentato sul tecnico tracciato sardo. Terza piazza per il ragusano Franco Caruso che insieme al team ha ripristinato perfettamente la Nova Proto NP01-2 Zytek dopo un contatto con il guard rail in prova, ma soprattutto ha evidenziato la crescente intesa del pilota della Scuderia Vesuvio con la biposto in via di completo sviluppo. A ridosso del podio il primo dei piloti sardi, l'olbiese Giuseppe Vacca che ha ritrovato ritmo e buona sorte proprio nella gara di casa al volante dell'Osella PA 2000 Honda. Protagonista sfortunato il potentino Achille Lombardi su Osella PA 2000 Honda, che dopo un arrivo faticoso in gara 1 al 4° posto, ha parcheggiato la biposto appeno dopo lo start per via delle conseguenze subite dal propulsore dalla rottura di un condotto dell'olio in prova. A congratularsi con i piloti all'arrivo anche Mario Cioci Sindaco di Alghero ed il presidente del Consiglio della Regione Sardegna Michele Pais, oltre al fiduciario Regionale Delegazione Sardegna ACI Sport Giuseppe Pirisinu. "Ho apprezzato il tracciato algherese sin da quando lo ho conosciuto nel 2020 - ha sottolineato Cubeda - vincere alla seconda presenza significa che lo abbiamo interpretato nel giusto modo". (ANSA).