F1:Hamilton,incidente Verstappen? Non ha mai lasciato spazio

ROMA, 18 LUG - "Nell'approccio alla gara sapevo che dovevo fronteggiare un rivale aggressivo come Max. Oggi io mi sono affiancato a lui e non mi ha mai lasciato spazio. Ma al di là della penalità - che io sia d'accordo o meno - ho incassato il colpo e continuato a lavorare cercando di fare il mio lavoro e godermi il pubblico". Lewis Hamilton non crede di avere colpe per l'incidente capitato al rivale per il Mondiale Max Verstapppen. "Sentiremo l'inno nazionale e vedremo le bandiere britanniche - aggiunge il pilota inglese della Mercedes - Davvero qualcosa di travolgente. Il nostro pubblico è il migliore del mondo. Grazie ragazzi. Sono molto grato ai fan. Spero che tutti stiamo al sicuro e tornino a casa senza problemi. Non avrei potuto fare tutto questo senza il lavoro straordinario di Valtteri e del team. Rimontare con la penalità? E' dura. Io ho dato tutto in questo weekend. Sono andato in fabbrica cercando di estrarre quei decimi in più di prestazione. Sono fiero di tutti i ragazzi, continuano a lavorare anche se siamo indietro. (ANSA).