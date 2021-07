F1:Silvesrtone;Leclerc,dato tutto ma non bastato per vincere

ROMA, 18 LUG - "Non sono del tutto soddisfatto, ho dato tutto quello che avevo ma non è stato sufficiente". Nonostante l'ottimo secondo posto Charles Leclerc non nasconde il dispiacere per aver dovuto dire addio alla vittoria due soli giri dalla fine. "Non mi aspettavo - dice il pilota monegasco della Ferrari - di poter lottare per la vittoria. Nel complesso siamo stati più forti del solito. Sono molto orgoglioso della squadra, stiamo lavorando e dobbiamo continuare così". (ANSA).