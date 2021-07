Rally: Rovampera trionfa in Estonia e scrive storia Wrc

(ANSA-AFP) - ROMA, 18 LUG - Il finlandese Kalle Rovanperä (Toyota) ha vinto il Rally d'Estonia, la sua prima vittoria nel Campionato del Mondo (WRC) che lo rende il più giovane vincitore della storia a 20 anni, 9 mesi e 17 giorni. Dopo essere stato, tra gli altri record, il pilota più giovane a salire sul podio in Svezia lo scorso anno (terzo), Rovanperä soppianta un altro finlandese, ora suo capo alla Toyota Jari-Matti Latvala, che aveva 22 anni quando vinse la prima gara in Svezia nel 2008. In testa da giovedì sera e primo di 24 speciali, Rovanperä ha preceduto la Hyundai dell'irlandese Craig Breen e del belga Thierry Neuville. (ANSA-AFP).