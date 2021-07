Tokyo: Basket; negli Usa dà forfait anche Kevin Love

ROMA, 16 LUG - Kevin Love non ha del tutto superato i problemi al polpaccio destro che ne hanno condizionato la stagione Nba nei Cleveland Cavaliers, costringendolo a saltare 46 partite, e ha deciso di rinunciare all'Olimpiade di Tokyo. Per coach Greg Popovich, che guiderà la nazionale statunitense ai Giochi, si tratta del secondo forfait dopo quello di Bradley Beal, fermato dal Covid. "Sono molto deluso per il fatto di non poter andare a Tokyo con Team Usa - ha spiegato Love -, ma ogni atleta deve stare assolutamente al picco della forma per poter competere alle Olimpiadi, e questo non è ancora il mio caso". Love ha vinto l'oro a Londra 2012 e si era detto particolarmente desideroso di fare il bis a Tokyo. Ma ora non potrà centrare questo obiettivo. (ANSA).