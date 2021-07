Prototipo 2022: Leclerc, speriamo migliori le gare

ROMA, 15 LUG - "Se l'obiettivo è lottare di più in pista, io sono felice della strada intrapresa". E' di Max Verstappen uno dei primi commenti dei piloti da Silverstone sul prototipo della monoposto 2022, svelata oggi in diretta in line. "Spero che la nuova monoposto possa migliorare le gare - è il parare di Charles Leclerc -, l'abbiamo provata al simulatore e sembra più aggressiva". L'altro ferrarista, Carlos Sainz, apprezza "le ali posteriore e anteriore", che danno un aspetto aggressivo alla vettura. Anche Lewis Hamilton auspica di vedere gare più 'movimentate': "Speriamo che le novità possano davvero aumentare la battaglia in pista, che è quello che vogliamo". "Ora tutti spingono per macchine che ci permettano di lottare. E queste macchine dovrebbero darci questa possibilità. Il futuro di questo sport è molto promettendo", sostiene il giovane George Russell, della Williams, mentre l'italiano dell'Alfa, Antonio Giovinazzi, la trova "diversa, sembra più piccola in alcuni punti, ma bella. Speriamo ci permetta di lottare di più". (ANSA).