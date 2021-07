Tokyo: appello Bach,i giapponesi accolgano con calore gli atleti

ROMA, 15 LUG - "Chiedo umilmente al popolo del Giappone di dare un caldo benvenuto agli atleti, di incoraggiarli, anche se da remoto, così che tutti possano gustarsi il calore dello spirito olimpico della gente di Tokyo e del Giappone". È l'appello del presidente del Cio, Thomas Bach, che ha incontrato la governatrice di Tokyo Yuriko Koike, con cui ha discusso dei preparativi finali a pochi giorni dal via delle Olimpiadi. "Mancano otto giorni alla cerimonia inaugurale - ha sottolineato Bach -. e dobbiamo rivolgere un particolare ringraziamento alla gente di Tokyo e ai suoi molti eroi non celebrati: medici, infermieri e molti altri. Vorrei esprimere di cuore la mia gratitudine da parte dell'intero movimento olimpico". Al primo incontro di persona da novembre dello scorso anno, Koike a sua volta ha ringraziato il Cio per l'aiuto nel rifornimento di vaccini per lo staff e i volontari dei Giochi. La Governatrice, spiega una nota del Cio, ha parlato dell'unità che le Olimpiadi e lo sport possono generare in tutto il mondo: "Credo nel potere dello sport, gli spettatori sono i 7,8 miliardi di abitanti del pianeta". (ANSA).