Tokyo:Vezzali,spedizione paralimpica cresce e la base si allarga

ROMA, 15 LUG - "L'aumento esponenziale degli atleti che fanno parte della delegazione paralimpica significa allargamento della base, significa grande lavoro fatto dal Cip con tutte le associazioni sportive". Lo ha sottolineato la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, intervenendo al Consiglio nazionale del Comitato italiano paralimpico che oggi ha presentato la sua spedizione azzurra per le Paralimpiadi di Tokyo. "Da parte del Governo, ad iniziare dal Premier Draghi che ho incontrato questa mattina e che ancora una volta ha condiviso il percorso intrapreso sullo sport, c'è la massima disponibilità verso questo settore che sono convinta può contribuire al cambiamento radicale della cultura del nostro Paese - ha dichiarato Vezzali -. Gli atleti paralimpici sono in tutto e per tutto uguali a quelli olimpici, a dimostrazione che cultura sportiva e integrazione vanno di pari passo. Sono inoltre felice che le atlete azzurre stiano dicendo la loro. In questi ultimi anni lo sport italiano si sta dimostrando sempre più rosa, ma noi vogliamo che a vincere sia tutto il movimento sportivo italiano". (ANSA).