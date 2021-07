Gp Silverstone: tre positivi nel team McLaren, anche Brown

ROMA, 15 LUG - Il team McLaren ha annunciato che tre suoi membri, compreso l'ad Zak Brown, sono risultati positivi al covid-19 nell'ambito dei test effettuati in vista del Gp di Gran Bretagna, in programma questo fine settimana a Silverstone. Nessuno dei piloti, Lando Norris e Daniel Ricciardo, è stato a contatto stretto con i tre contagiati, che sono in isolamento, mentre l'attività del team nel weekend non subirà variazioni. "Ho informato tutti i miei contatti e mi sto autoisolando secondo le linee guida del governo. Rimarrò in contatto con la squadra e li supporterò in sicurezza da casa", ha detto Brown su Twitter. Il GP di Gran Bretagna si svolgerà davanti a 140.000 persone, con tribune sold out a Silverstone. Il giorno dopo la gara, in Gran Bretagna saranno eliminate tutte le restrizioni in vigore finora contro la pandemia. (ANSA).