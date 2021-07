Serie A: Dal Pino, vogliamo stadi pieni con Green Pass

MILANO, 14 LUG - "Il 22 agosto vogliamo vedere gli stadi pieni col Green Pass, in modo che sia anche incentivo alle vaccinazioni". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, intervenuto durante il sorteggio del calendario 2021/22. "Il calcio è un volano importante sia da un punto di vista economico che sociale - ha aggiunto -. Abbiamo una responsabilità sportiva e sociale. La richiesta di avere il 100% di tifosi negli stadi è fondamentale sia come sostenibilità economico-finanziario del sistema sia come messa in sicurezza del sistema". (ANSA).