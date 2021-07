Serie A: Inter debutta col Genoa, Juve contro l'Udinese

MILANO, 14 LUG - I campioni d'Italia in carica dell'Inter debutteranno in campionato in casa contro il Genoa. Lo ha stabilito il sorteggio del calendario della Serie A 2021-2022, svelato oggi a Milano. Sempre nella 1/a giornata, in programma il 21 e 22 agosto prossimi, spiccano Roma-Fiorentina e Sampdoria-Milan, mentre la Juventus esordirà a Udine contro l'Udinese. Le altre gare: Bologna-Salernitana, Cagliari-Spezia, Empoli-Lazio, Hellas Verona-Sassuolo, Napoli-Venezia, Torino-Atalanta (ANSA).