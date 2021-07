Tokyo: Team Usa con 613 atleti e tante plurimedagliate

ROMA, 14 LUG - Stati Uniti in forze, come sempre, ai Giochi Olimpici. Accadrà anche a Tokyo, dove gli Usa vogliono primeggiare nel medagliere e si presenteranno con un team composto da 613 atleti, dove le donne sono in maggioranza: 329 contro 284 uomini. Per gli Usa è il secondo contingente più numeroso di sempre, dopo i 648 atleti che presero parte ai Giochi di casa, e del Centenario, di Atlanta 1996. Secondo quanto fa sapere il comitato olimpico e paralimpico statunitense (Usopc), gli americani gareggeranno complessivamente in 44 discipline, e il più anziano fra gli 'Olympians' a stelle e strisce sarà il cavaliere Phillip Dutton, 57 anni, che con la presenza a Tokyo sarà anche l'unico ad aver preso parte a sette Olimpiadi, due delle quali (1996 e 2000) con i colori dell'Australia. La più giovane di Team Usa è invece la 15enne nuotatrice Katie Grimes. Fra le donne dello 'squadrone' statunitense ci sono alcune plurimedagliate ai Giochi che in Giappone vogliono incrementare il loro personale bottino: sono la sprinter Allyson Felix, che ha finora ha vinto 9 medaglie olimpiche, la nuotatrice Allison Schmitt che ne ha conquistate 8, l'altra nuotatrice Katie Ledecky che è a quota 6 e la ginnasta Simone Biles che in bacheca ne ha 5. A uota 4 sono invece ferme le cestiste Sue Bird e Diana Taurasi, la sciabolatrice Mariel Zagunis e la nuotatrice Simone Manuel. E' invece rimasta clamorosamente fuori da Tokyo 2020 la specialista del tiro a volo Kimberly Rhode, capace di finire sempre sul podio da Atlanta 1996 (dove fu oro ad appena 16 anni) fino a Rio 2016, portando a casa 3 ori, un argento e 2 bronzi in sei diverse edizioni dei Giochi. Non potrà ripetersi in Giappone, non avendo superato lo scoglio dei Trials, che negli States sono 'legge' per determinare chi va ai Giochi negli sport individuali e dove le sorprese non mancano mai. (ANSA).