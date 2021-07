Alfa Romeo e Sauber prolungano accordo di partnership

ROMA, 14 LUG - Alfa Romeo e Sauber hanno prolungato per i prossimi anni, con revisione annuale, l'accordo che li lega per la partecipazione al Mondiale di Formula 1. Lo hanno reso noto la casa del Biscione e la scuderia elvetica. "Siamo lieti di annunciare l'estensione di questa partnership - ha dichiarato il team principal della squadra, Frederic Vasseur -. Alfa Romeo è stato un compagno incredibile negli ultimi anni e siamo ancora più entusiasti dei prossimi capitoli, dato che i nuovi regolamenti ci stanno dando la possibilità di fare un altro passo avanti. Non vediamo l'ora di affrontare questo futuro insieme e di continuare a muoverci verso la parte alta della griglia". "Come storico marchio italiano, Alfa Romeo è nata in pista. Siamo orgogliosi di continuare a onorare quel Dna da corsa ponendolo al centro del futuro del nostro marchio - ha affermato l'ad dell'Alfa, Jean Philippe Imparato -. La F1 rappresenta un laboratorio all'avanguardia per la futura elettrificazione della nostra gamma. Inoltre, il motorsport porta un' incomparabile esposizione globale che vogliamo sfruttare per un futuro di successo". (ANSA).