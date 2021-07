Europei: Rubiales, Gravina disse che Spagna meritava di passare

ROMA, 14 LUG - "Gravina mi disse che meritavamo noi di passare". Lo ha dichiarato il presidente della federazione calcistica spagnola, Luis Rubiales, parlando del cammino della Spagna a Euro 2020, concluso con la sconfitta in semifinale contro l'Italia. "È un gruppo spettacolare, per qualità umana e calcistica - ha aggiunto Rubiales, ospite della 'colazione sportiva' dell'agenzia Europa Press, come riferiscono i media spagnoli -. Nessuno ha segnato quanto la Spagna, né ha controllato tanto il gioco o creato tante occasioni. L'età media è bassa, e non c'è una partita in cui non siamo stati superiori. Abbiamo una nazionale top, un ct top, un direttore sportivo top". (ANSA).