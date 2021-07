Roma: ufficiale Rui Patricio, 'una nuova sfida'

ROMA, 13 LUG - Questa mattina lo sbarco nella Capitale e le visite mediche, ora arriva anche l'ufficialità: Rui Patricio è un nuovo giocatore della Roma. "Il Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo, dal Wolverhampton, i diritti alle prestazioni sportive del Calciatore, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 11,5 milioni di euro. L'accordo prevede altresì il riconoscimento di bonus variabili, condizionati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi del club e alle prestazioni sportive del Giocatore, con il quale è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024" si legge nel comunicato giallorosso. "Questo è un grande club, per me rappresenta una nuova sfida e sono entusiasta di poter aiutare questa squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Mourinho è uno dei più grandi allenatori al mondo e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con lui e fare il meglio per aiutare la squadra" ha detto Rui Patricio. (ANSA).