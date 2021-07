Calcio: Lazio; Felipe Anderson a Roma, visite e poi Auronzo

ROMA, 13 LUG - La Lazio riabbraccia Felipe Anderson dopo tre anni di assenza. L'attaccante brasiliano è a Roma per svolgere le visite mediche in clinica Paideia e poi unirsi ai suoi ex compagni in ritiro ad Auronzo di Cadore. Dopo le parentesi al West Ham e poi al Porto, l'esterno di Santa Maria torna per completare il tridente offensivo a servizio del nuovo allenatore Maurizio Sarri. Si tratta del terzo acquisto per i biancocelesti dopo Kamenovic e Hysaj. (ANSA).