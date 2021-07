Tokyo: ginnastica; Giorgia Villa si infortuna, addio Giochi

ROMA, 13 LUG - Purtroppo Giorgia Villa non ce la fa. La ginnasta di Ponte San Pietro, perno della Nazionale di artistica femminile, medaglia di bronzo a squadre ai Mondiali di Stoccarda del 2019, non prenderà parte alle Olimpiadi di Tokyo, a causa di un trauma discorsivo alla caviglia del piede sinistro, occorsole nell'ultima diagonale al corpo libero dei campionati italiani di Napoli, sabato scorso. E così, a soli sei giorni dalla partenza per il Giappone, malgrado la vittoria, proprio al Pala Vesuvio, del terzo titolo assoluto all around, il secondo consecutivo, la diciottenne bergamasca vede sfumare l'obiettivo olimpico. "Ha sentito un dolore sullo stacco della rondata flic flac doppio salto raccolto dell'ultima diagonale acrobatica - ha spiegato il direttore tecnico Gaf Enrico Casella - La risonanza ieri ha parlato chiaro e ci ha tolto le ultime speranze di recupero. Adesso faremo una visita con il prof. Zattoni per programmare il suo completo recupero in vista dei Mondiali di Kitakyūshū, ad ottobre". L'incidente alla Villa rappresenta una tegola pesante per l'Italdonne, composta dalle altre tre fate - Martina Maggio e le gemelle Asia e Alice D'Amato - a meno di due settimane dall'esordio al volteggio, nella prima delle cinque sessioni femminili di ammissione, sulle pedane dell'Ariake Gymnastics Centre di Tokyo. Al posto di Giorgia Villa dovrà entrare nel quartetto di squadra Vanessa Ferrari, che è stata tra le prime, appena saputo l'esito degli esami diagnostici, a consolare la compagna della Brixia, portando ad esempio la sua carriera fatta di cadute e risalite ed augurandole di arrivare a Parigi nel 2024. Il caporal maggiore dell'Esercito, qualificatasi in Coppa del Mondo, il 26 giugno scorso a Doha, in Qatar, lascerà dunque il suo pass individuale alla seconda classificata del torneo FIG al corpo libero, la toscana Lara Mori, allenata presso la palestra della Giglio di Montevarchi da Stefania Bucci. Per l'altro caporal maggiore della Cecchignola si tratta del coronamento di un sogno, rimandato prima di quattro anni, dopo l'esclusione per scelta tecnica nel 2016 a Rio de Janeiro, e poi di altri dodici mesi, con il rinvio a giugno del 2021 della gara di Doha a causa del Coronavirus. (ANSA).