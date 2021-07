Mattarella, parata Donnarumma fa felici non solo italiani

ROMA, 12 LUG - "Quella seconda parata dell'ultimo rigore ha reso felici milioni di persone. Non soltanto in Italia. Complimenti e grazie. Non voglio aggiungere altro" Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella nella cerimonia al Quirinale con la squadra azzurra e Matteo Berrettini riferendosi al grande consenso che la squadra italiana si è guadagnata anche al di fuori dell'Italia. (ANSA).