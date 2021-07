Europei: Malagò, unità nazionale regalo più grande degli azzurri

ROMA, 12 LUG - "Questa unità nazionale è il più prezioso regalo che ci avete fatto, con i vostri atleti". Lo ha sottolineato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rivolto agli azzurri ricevuti a Palazzo Chigi dal premier Mario Draghi, non solo la nazionale di calcio campione d'Europa e Matteo Berrettini, primo tennista italiano finalista a Wimbledon, ma anche i rappresentanti dell'atletica azzurra, per la prima volta in testa al medagliere agli Europei Under 23. "Noi del tennis siamo molto emozionati, non siamo abituati a questo tipo di successi - ha detto nel suo intervento il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi -. Berrettini rappresenta in poche parole il meglio del made in Italy, che oggi nello sport possiamo esportare nel mondo. Con Matteo siamo entrati in un'altra dimensione, ma nei prossimi anni anche il nostro sport porterà lustro al nostro Paese". (ANSA).