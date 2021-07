Tokyo: nuoto; azzurra Panziera "siamo carichi e propositivi"

ROMA, 12 LUG - "Partiamo tutti propositivi, siamo molto carichi ed emozionati: non vedevamo l'ora che arrivasse questo momento. Per poter gareggiare a Tokyo, dimostrare tutto il lavoro che abbiamo svolto. Gli avversari più temuti? Sicuramente gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia e la Russia, perché hanno degli atleti fenomenali." Così all'aeroporto di Fiumicino la campionessa di nuoto, Margherita Panziera, specializzata nei 100 e 200 dorso, in partenza questo pomeriggio con il volo Alitalia per Tokyo, insieme con il resto della comitiva azzurra del nuoto e delle discipline di vela e di canottaggio. Accanto a lei, in fila al check del volo che porterà in Giappone gli azzurri, Benedetta Pilato, campionessa europea in carica e primatista mondiale nei 50 rana. "Sono contenta, partiamo con tanta voglia di fare - sorride la giovane nuotatrice - Poi staremo a vedere. Medaglie? Chissà. Tutto può succedere." Apparso sereno e ottimista anche Gabriele Detti, campione mondiale degli 800 metri stile libero, medaglia di bronzo nei 400 e 1500 ai Giochi olimpici di Rio. "Super combattivo, sono 5 anni che aspettiamo tutti - sostiene il nuotatore toscano - Quindi non vediamo l'ora di essere lì, gareggiare, provare a dare il meglio di noi stessi. Intanto ci aspetta un lungo viaggio, poi una volta arrivati lì sono sicuro che le sensazioni cominceranno ad essere sempre migliori, fino ad arrivare poi al momento della gara." (ANSA).