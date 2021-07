Berrettini battuto, Wimbledon è ancora di Djokovic

ROMA, 11 LUG - Matteo Berrettini si inchina a Novak Djokovic, per la sesta volta campione a Wimbledon: il tennista serbo, numero 1 al mondo, ha infatti battuto l'italiano, alla prima finale sull'erba del torneo londinese mai giocata da un azzurro, in quattro set molto combattuti (6-7, 6-4, 6-4, 6-3). "Per me questa non è la fine, ma l'inizio di una carriera. Sono contento di questa finale, spero che non sarà l'ultima. E' stata una bellissima sensazione essere qui, ci voleva solo quel passo in più..." ha detto al temine Berrettini, uscito sconfitto ma accompagnato dall'ovazione del campo centrale londinese. (ANSA).