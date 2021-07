L'ambasciatore a Londra rappresenta l'Italia a Wimbledon

LONDRA, 11 LUG - Sarà l'ambasciatore a Londra, Raffaele Trombetta, a rappresentare l'Italia a Wimbledon per la storica finale odierna di Matteo Berrettini contro il numero 1 al mondo del tennis Novak Djokovic. Lo rendono noto fonti diplomatiche, precisando che le istituzioni italiane avrebbero voluto assicurare una presenza governativa da Roma, ma che - a differenza di quanto previsto per la finale degli Europei di calcio di Wembley fra Italia e Inghilterra, dove la Penisola sarà rappresentata in primis dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - a Wimbledon non ci sono ormai i tempi per organizzare una trasferta nel rispetto dei protocolli sanitari britannici relativi all'emergenza Covid. Le regole della quarantena tuttora in vigore nel Regno Unito sui viaggi dall'estero dalla stragrande maggioranza dei Paesi del mondo impongono infatti un autoisolamento precauzionale preventivo di diversi giorni. A meno della creazione di una "bolla" protetta e isolata, riservata a delegazioni ufficiali o limitati gruppi specifici, per la cui organizzazione è richiesto un certo anticipo di tempo. (ANSA).