"Ad un match dalla gloria", l'ottimismo della stampa Gb

LONDRA, 11 LUG - Il riscatto con la storia non solo è vicino, ma anche possibile: regna l'ottimismo sui quotidiani britannici in vista della finale di Euro 2020, questa sera a Wembley contro l'Italia. "Ad un match dalla gloria", titola l'Independent on Sunday, che celebra nelle pagine sportive "Una nuova Inghilterra", come spiega nel sottotitolo: "E' tempo di lasciare che riposino in pace i fantasmi del '66". Se il domenicale People apre con "Orgogliosi dell'Inghilterra", il Sun on Sunday si affida in prima pagina ad una citazione musicale (una celebre canzone dei Black Eyed Peas), tra augurio e speranza: "Tonight's gonna be a good night", "Stasera sarà una bella notte". La pagina sportiva è dedicata a Harry Kane, il più atteso tra gli inglesi, "Leone in attesa" viene definito nell'apertura, in relazione alla lunga attesa patita dai Tre Leoni in campo internazionale: "E' arrivato il momento di essere spietati dopo 55 anni di dolore". Il riferimento è all'ultimo titolo vinto dall'Inghilterra, la Coppa del Mondo del '66, che ritorna nei titoli odierni. Kane protagonista sul Sunday Times, ritratto a tutta pagina, colorato della bandiera di San Giorgio. "We Kane be Heroes" è l'altra citazione musicale (questa volta a David Bowie) a cui si affida il Sunday Mirror. (ANSA).