Coppa America: Brasile ko 1-0, vince l'Argentina

ROMA, 11 LUG - L'Argentina ha vinto la Coppa America di calcio battendo 1-0 in finale al MaracanĂ il Brasile, con gol di Angel Di Maria al 22'. Si tratta del primo titolo per Lionel Messi con la Nazionale albiceleste, che si impone nel campionato continentale sudamericano per la prima volta dopo 28 anni. (ANSA).