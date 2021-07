Chiellini, finale da godere con gioia e pizzico di follia

ROMA, 10 LUG - "Questa finale bisogna godersela con gioia, spensieratezza e un pizzico di follia, che sono gli ingredienti che ci hanno permesso di arrivare fin qui e che ora possono permetterci di vincere questa Coppa". Giorgio Chiellini spiega come deve fare l'Italia per vincere domani a Wembley contro gli inglesi. Ma come sarà sfidare un attaccante del calibro di Kane? "Fin dalla prima volta che ci giocai contro - risponde Chiellini -. Rimasi impressionato dalle sue molteplici qualità, fisiche e tecniche. Sono uno dei suoi più grandi estimatori, e ora lo rivedrò domani in campo: sarà una sfida difficile e stimolante". (ANSA).