Chiellini, domani in campo con cuore caldo e mente fredda

ROMA, 10 LUG - "Senza un cuore caldo non sopravvivi a un match a Wembley contro l'Inghilterra. Ma domani servirà anche testa fredda per andare ad osare, e per i momenti in cui bisognerà essere lucidi e avere la situazione sotto controllo". Così il capitano azzurro Giorgio Chiellini, alla vigilia di Italia-Inghilterra. "Non avremo tutto sotto controllo per 90 minuti - dice ancora Chiellini - , ma siamo a Wembley in una finale, e per vincerla bisogna curare alla perfezione tutti i dettagli. E poi bisogna sdrammatizzare la tensione che ti porta una partita del genere, e fare da pompiere verso questo turbinio di emozioni". (ANSA).