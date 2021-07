Morto Kasper, storico ex presidente della Fis

BOLZANO, 10 LUG - E' morto improvvisamente l'ex presidente della federazione internazionale di sci (Fis), Gian Franco Kasper. Svizzero di St.Moritz, 77 anni, Kasper è stato presidente della federazione dal 1998 sino a poche settimane fa, lasciando la carica al nuovo eletto, lo svedese Johan Eliasch. Il cordogliò dello sci italiano è stato espresso dal presidente della Fisi, Flavio Roda. "E' una notizia che mi ha sconvolto sia per il rapporto che Kasper ha sempre avuto con l'Italia e con la Fisi, sia per il rapporto di amicizia personale che avevo con lui". Kasper, ricorda la Fisi, aveva studiato psicologia, filosofia e giornalismo presso l'Università di Zurigo, da cui uscì laureato nel 1966. Nel 1975 accolse la proposta dell' allora presidente della Fis, Marc Hodler, di entrare nella direzione della federazione, di cui nel 1979 diventò segretario generale. Ricopri questo incarico fino a quando, nel maggio 1998, il congresso FIS lo elesse presidente in successione allo stesso Hodler. Durante il 111/o congresso del CIO a Sydney è stato cooptato all'interno dell'organismo olimpico e ha collaborato all' organizzazione di varie edizioni dei Giochi olimpici invernali. Non era riuscito a prendere parte ai Mondiali di Cortina, ma aveva seguito l'evoluzione delle competizioni dalla sua casa di Sankt Moritz. (ANSA).