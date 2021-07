Tokyo: Giulio Napolitano copresidente sezione TAS ai Giochi

ROMA, 10 LUG - Il professor Giulio Napolitano è stato nominato copresidente della Sezione TAS dedicata ai Giochi di Tokyo 2020. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha comunicato che aprirà due uffici temporanei in Giappone competenti sui Giochi Olimpici. Il primo, una sezione dedicata del TAS, servirà a dirimere qualsiasi disputa legale durante l'Olimpiade. Questa sezione temporanea del Tribunale opera dal 1996 in ogni edizione Estiva e Invernale dei Giochi e, in caso di questioni urgenti, è in grado di assumere decisioni in 24 ore. A presiederla a Tokyo sarà lo statunitense Michael Lenard, con la copresidenza affidata a Napolitano, professore ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Roma Tre e direttore scientifico della Rivista di Diritto Sportivo del CONI e all'austriaca Elisabeth Steiner. Tra i giudici è presente anche il professor Luigi Fumagalli, Presidente in Italia della Corte Nazionale di Appello Antidoping. La seconda sezione temporanea è dedicata invece all'antidoping e si occuperà dei casi che emergeranno nel corso dei Giochi, come tribunale di primo grado. Questa struttura sarà attiva per la terza volta dall'esordio ai Giochi di Rio 2016 e gestirà i potenziali casi di doping segnalati dall'International Testing Agency secondo la normativa antidoping del CIO. (ANSA).