Atletica: meeting Montecarlo; Tamberi esce presto di scena

ROMA, 09 LUG - Brutta serata per Gianmarco Tamberi alla tappa monegasca della Diamond League, su una pedana che evidentemente non gli porta fortuna: qui nel 2016, dopo aver superato i 2,39 del record italiano, si infortunò perdendo l'appuntamento con i Giochi di Rio. Per lui (ma anche per l'altro azzurro in gara, Marco Fassinotti) l'eliminazione è arrivata presto, addirittura a 2,25, dopo un 2,21 superato alla seconda prova (la terza per Fassinotti). Ha vinto il russo Akimenko con 2,32, misura superata però solo nello spareggio con Lovett, che aveva condiviso lo stesso percorso vincente fino a 2,29, prima di fallire tre volte la quota successiva. Nel salto con l'asta donne ha vinto la statunitense Katie Nageotte, con 4,90, unica a superare l'asticella alla quota, mentre la russa Anzhelika Sidorova e la greca Katerina Stefanidi si sono fermate a 4,80. Più in basso, è finita la gara di Roberta Bruni, che ha collezionato tre errori alla misura d'entrata di 4,50. (ANSA).