Atletica: meeting Montecarlo; Jacobs terzo nei 100

ROMA, 09 LUG - Terzo posto per Marcell Jacobs nei 100 metri della tappa monegasca della Diamond League. Il primatista italiano, con il tempo di 9"99, è stato preceduto dallo statunitense Ronnie Baker (9"91) e dal sudafricano Akani Simbine (9"98). Settimo tempo per Filippo Tortu in 10"17. (ANSA).