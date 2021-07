Mancini 'solo divertendosi si vince una finale'

ROMA, 09 LUG - "Bisogna divertirsi, solo cosi' si vince una finale": a 48 ore da Italia-Inghilterra, Roberto Mancini racconta al sito dell'Uefa come prepara la finale di Wembley. "E' una partita diversa - spiega il ct azzurro -. Arrivarci non è semplice; va sempre giocata con concentrazione e allegria perché resta una partita di calcio. Non la puoi giocare teso, nervoso. Bisogna giocare con la pressione giusta, cercando veramente di andare a divertirsi. Solo così poi si vince una finale". "Sono orgoglioso di quello che i ragazzi hanno fatto - la conclusione -. Essere arrivati alla finale è un grande traguardo. Però non basta" (ANSA).