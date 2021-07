Tokyo:per la prima volta squadra GB con più donne che uomini

ROMA, 09 LUG - La squadra della Gran Bretagna ai Giochi di Tokyo sarà formata da 376 atleti, la rappresentativa più numerosa per un'olimpiade fuori casa. E, soprattutto, sarà composta da più donne che uomini: 201 contro 175. Include la ciclista Laura Kenny, l'atleta di taekwondo Jade Jones, la vogatrice Helen Glover e la cavallerizza Charlotte Dujardin, che mirano tutte a diventare le prime donne britanniche a vincere medaglie d'oro in tre Olimpiadi. "Sono lieto che porteremo più donne che uomini ai Giochi estivi - ha dichiarato il capo delegazione Mark England - E' la prima volta per il Team GB nei suoi 125 anni di storia: il 2021 è davvero l'anno dell'olimpiade al femminile". (ANSA).