Mancini: 'io folle? Credo sempre nelle cose positive'

ROMA, 09 LUG - "L'Inghilterra ha meritato di arrivare in finale: è una squadra solida, subisce molto poco. Italia-Inghilterra a Wembley sarà una bellissima finale". Lo dice Roberto Mancinim, ct dell'Italia, ripercorrendo le tappe dell'Europeo della nazionale sul canale della Figc VivoAzzurro "Folle? Ci credevo, perché credo sempre nelle cose positive", ha poi aggiunto il ct, commentando la frase di Bernardeschi secondo cui solo 'un folle come Mancini poteva dire tre anni fa che saremmo arrivati fin qui. "Ma sono stati bravi loro - ha concluso Mancini - a crederci fin dall'inizio, anche se non era così semplice" (ANSA).