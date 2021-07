Coni: Malagò su lettera Vezzali "rispettato delibera Giunta"

ROMA, 09 LUG - "Abbiamo risposto con una lettera dettagliata e circostanziata. Tra l'altro è un argomento che è stato sviscerato ed è stato oggetto anche di una delibera della Giunta approvata all'unanimità. Non ho fatto altro che rispettare questa delibera e ci sono motivazioni di carattere tecnico. Ci è molto dispiaciuto che sia finita alla stampa una lettera inviata dalla Vezzali a me ed è dispiaciuto molto anche alla Giunta e al Consiglio Nazionale che speravano di avere un confronto con il Sottosegretario", così Giovanni Malagò, Presidente del Coni ha commentato la lettera inviatagli dalla Vezzali in cui si sottolineava che non fosse stato rispettato "il principio costituzionale della parità di genere" nella composizione dei 63 collegi dei revisori dei conti delle Federazioni sportive. (ANSA).