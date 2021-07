Tokyo:nazionale softball in partenza, azzurre ricevute da Malagò

ROMA, 09 LUG - La squadra della nazionale femminile di softball, neocampione d'Europa, partirà oggi da Fiumicino per il Giappone, ma prima è stata ricevuta dal numero uno del Coni Giovanni Malagó all'interno della Sala dei Presidenti di Palazzo H. "È un onore ed è bellissimo essere la prima partita che si gioca ed essere sempre il primo programma in TV anche per le Olimpiadi, quindi per noi è davvero un onore e speriamo di rappresentare bene l'Italia" ha detto Erika Piancastelli, capitana della squadra. Poi ha aggiunto: "Abbiamo tantissima carica e siamo pronte per dimostrarlo anche nei campi a Tokyo. Noi vogliamo una medaglia, ma tutte le squadre sono di alto livello. Dovremo giocare sempre come se fosse una finale". Infine un commento sull'assenza del pubblico: "Sarà strano all'inizio perché il nostro è uno sport dove il pubblico ti carica, alle porte chiuse ci abitueremo". Nel corso dell'incontro con la Nazionale è stata consegnata la Palma d'Oro alla moglie di Enrico Obletter, il ct della nazionale di softball morto lo scorso 22 febbraio a causa del Covid. (ANSA).