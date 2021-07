Serie B: a Ferrara presentazione calendario 2021/22

ROMA, 09 LUG - La cerimonia di presentazione del calendario di Serie B per la stagione 2021/22 si svolgerà a Ferrara sabato 24 luglio. La società Spal srl sarà l'organizzazione dell'evento, in collaborazione con la Lega calcio di Serie B. La cerimonia verrà trasmessa in diretta dalle ore 19 dalle piattaforme broadcaster licenziatarie della Serie. L'evento si svolgerà nella cornice di piazza Trento e Trieste, proprio nel centro della città estense, dove attualmente è sviluppata la configurazione logistica del Ferrara Summer Festival. La serata aprirà ufficialmente la nuova stagione calcistica di Serie 2021/22 e ospiterà le delegazioni presidenziali delle 20 società partecipanti al 'Campionato degli italiani': per questi motivi, la Spal è orgogliosa di aver ricevuto l'investitura da parte del presidente Mauro Balata. (ANSA).