Basket, Nba: Phoenix va sul 2-0, le Finals a un bivio

ROMA, 09 LUG - I Phoenix Suns si portano sul 2-0 nella serie delle Finals del campionato Nba di basket, battendo 118-108 i Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo, dall'alto dei suoi 42 punti e 12 rimbalzi, non basta alla formazione ospite, alla quale i padroni di casa contrappongono un eccezionale Booker da 31 punti e un Bridges da 27, ai quali si aggiunge Paul con 23 punti e 8 assist. Non bene Holiday (17 punti) e Middleton (fermo a 11). Dopo un inizio travolgente della squadra di Milwaukee si porta sul +9, ma i padroni di casa firmano il sorpasso nella seconda metà del primo quarto. Da quel momento in poi, il punteggio sarà sempre a loro favore, e questo nonostante il grande impegno e la formidabile prestazione di Antetokounmpo. Il leader dei Bucks ha suonato la carica, ha attaccato, realizzato, tenuto in partita la squadra, ma non senza riuscire a portare avanti i suoi. Milwaukee e Phoenix si ritroveranno adesso in gara-3 nella notte fra domenica 11 e lunedì 12, con inizio alle 2. (ANSA).