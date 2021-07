Milan: Tonali, senza volontà trasferimento difficile

ROMA, 08 LUG - "Senza volontà era veramente difficile questo trasferimento, sono felice per me e il Milan e per le persone che hanno fatto sì che andasse tutto a buon fine. È finita per il meglio": Sandro Tonali commenta così il suo approdo a titolo definitivo nel Milan. Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 2026, dopo un lungo braccio di ferro tra Milan e Brescia con il suo fermo desiderio di vestire rossonero. "Sono soddisfatto, fare 37 partite al Milan è come farne cento in un'altra squadra. È una grande cosa. La mia crescita - racconta a Milan TV - sarà quest'anno, sono soddisfatto ma si punta a fare sempre meglio". (ANSA).